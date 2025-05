Un tremendo golazo fue el que firmó este domingo Santiago Montiel. El delantero de Independiente marcó de chilena con toda la estética a su favor para que su equipo obtenga el pasaje a cuartos de final del Torneo Apertura. El tanto digno del premio Puskas, representó el 1-0 final entre el Rojo e Independiente de Rivadavia de Mendoza.

En un colmado Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, el punta ex Argentinos Juniors, se sacó de encima a Sebastián Villa, delantero de la Lepra mendocina, y esperó la pelota que se había elevado tras un tiro de esquina que un defensor despejó. Una vez cerca, el atacante ensayó una pirueta elevándose, para lograr marcar en el aire y desde afuera del área, para hacer estallar a los miles de hinchas, al banco de suplentes y sus compañeros que corrieron a celebrar con él y a felicitarlo.

El resultado final fue 1-0 a favor del Rojo de Avellaneda, en un partido parejo, correspondiente a uno de los cruces de octavos de final del Torneo Apertura. Ahora, los dirigidos por Julio Vaccari enfrentarán en cuartos de final a Boca Juniors, que venció a Lanús por penales, tras un tedioso empate en cero.

Hasta ahora los cruces confirmados de esta etapa final de esta copa son: Argentinos Juniors vs San Lorenzo, Rosario Central vs Huracán e Boca vs Independiente. Restan saber el rival de Platense, que se lo debatirán entre River Plate y Barracas Central. Los dirigidos por Marcelo Gallardo son los favoritos para pasar a cuartos, ya que juegan de local en el Más Monumental, pero la redonda todavía no comenzó a rodar.