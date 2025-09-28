Tras la eliminación en la Copa Libertadores frente a Palmeiras en Brasil, River sigue sumando derrota. Por la fecha 10º de la Zona B del Torneo Clausura, el equipo que dirige Marcelo Gallardo cayó 1-2 con Riestra, perdió la punta en su grupo y sumó su cuarta caída al hilo. Esto provocó el enojo de los más de 84 mil hinchas riverplatenses que silbaron a los jugadores.

El encuentro comenzó complicado para el Millonario. A los 12’, Monje habilitó a Alonso que marcó el primero. 0-1 y sorpresa en el estadio.

Sin embargo, River reaccionó rápido. A los 25' llegó al empate gracias a una gran pegada de Galoppo. 1-1 y mucho por jugarse.

El primer tiempo se cerró con un conjunto de Núñez siendo el más protagonista. Al calor del aliento de sus hinchas, los jugadores concatenaron algunas situaciones de gol que fueron trasformando a Arce en figura, ya que respondió bien a todas.

Como ocurrió en el primer tiempo, Riestra se puso en ventaja al comienzo del complemento. A los 51', Monje habilitó a Ramirez, quien marcó con un fuerte remate. 1-2 y se renovaba la sorpresa en el Monumental.

River intentó por todos lados, pero no tuvo suerte, además de seguir topándose con el arquero del Malevo. Borja marcó el 2-2 pero, a instancias del VAR, el árbitro Pablo Echeverría decidió anularlo.

El pitido final llegó y los hinchas se mostraron muy descontentos con los jugadores. La retirada de los dirigidos por Gallardo fue entre silbidos.