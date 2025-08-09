Con el aliento de su gente y la pilcha azul del equipo Rus Med, Tobías Martínez vivió una jornada especial en el sorteo del Desafío de las Estrellas, realizado en el Estadio Aldo Cantoni. Allí, el piloto sanjuanino sacó la bolilla número 9, asegurándose una posición de largada competitiva para la carrera de este domingo en el Autódromo El Villicum.

Martínez, que correrá a bordo de su Toyota Camry, se mostró entusiasmado por la oportunidad de brillar en casa. “Es una motivación extra correr con mi gente en las tribunas”, expresó luego del sorteo, en el que fue recibido con aplausos y ovaciones por parte del público.

El evento, que celebra su sexta edición en San Juan, tendrá en la primera fila a Gastón Mazzacane y Augusto Carinelli, mientras que Martínez partirá desde la quinta fila con la intención de remontar posiciones y pelear por los puestos de vanguardia.

A sus 22 años, el piloto local ya se ha ganado un lugar en la categoría más importante del automovilismo argentino, compartiendo pista con referentes históricos del Turismo Carretera. Este fin de semana buscará dar el batacazo y sumar puntos importantes para el campeonato, con la ventaja de conocer cada curva del trazado albardonero.

La cita en El Villicum promete tribunas colmadas y un clima de fiesta, con la expectativa de que Tobías pueda regalarle a San Juan una actuación memorable.