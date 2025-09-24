Este miércoles se terminó la incertidumbre en Puyuta: Sportivo Desamparados recibió la licencia del Consejo Federal y jugará el Torneo Regional Amateur 2025-26. La noticia llegó tras semanas de expectativa y asegura la presencia de uno de los históricos del fútbol sanjuanino en un campeonato que ya suma 11 representantes provinciales.

El Víbora había estado cerca de clasificarse por mérito deportivo, pero cayó ante Marquesado en el desempate disputado hace un mes. Esa derrota lo obligó a gestionar la licencia, un trámite que mantuvo en vilo a dirigentes e hinchas hasta la confirmación oficial.

Con su inclusión, los equipos de la Liga Sanjuanina de Fútbol que estarán en competencia son: Atenas de Pocito (campeón 2024), Marquesado (mejor de la General tras vencer a Desamparados), Colón Junior, Unión de Villa Krause, Atlético Alianza y ahora Sportivo Desamparados.

Por la Federación Sanjuanina también hay cinco lugares ya confirmados: Boca de Los Berros, General Sarmiento y General Belgrano (todos de la Liga Sarmientina), más Árbol Verde de la Liga Jachallera y Paso de los Andes de la Liga Albardón-Angaco.

En total, son 11 los equipos sanjuaninos asegurados en el certamen, aunque la lista podría ampliarse si finalmente se otorga licencia a Sportivo Peñarol, que todavía se encuentra en espera de resolución.

El Consejo Federal oficializó además otras licencias a nivel nacional, entre ellas las de Los Cachorros de Salta, Atlético Icaño de Santiago del Estero, Atlético Santa Rosa, Juventud Regional de La Pampa y Empleados de Comercio de Trelew.

El Regional Amateur 2025/26 será un torneo de gran exigencia, con más de 200 clubes de todo el país en busca de los cuatro ascensos al Federal A.

El certamen comenzará el fin de semana del 19 de octubre, una fecha adelantada respecto a lo previsto inicialmente en noviembre, con el objetivo de no extender demasiado el calendario y dar tiempo a los ascendidos para organizarse de cara a la siguiente categoría.