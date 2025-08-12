El secretario de Deporte Federado, Santiago de la Torre, informó que el Gobierno provincial gestiona ante la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) la posibilidad de dictar en San Juan la Diplomatura de Mecánico Especialista, una capacitación que hasta el momento solo se brinda en Buenos Aires. “Queremos traerla el año que viene y formalizar estas charlas para que nuestra provincia sea más destacada en este rubro”, señaló.

Por otro lado, De la Torre habló sobre erradicar la violencia en el deporte. “Podemos capacitar, pero si no hay control policial o sanción, no pasa nada; y si hay control pero no capacitación, tampoco. Son tres pilares fundamentales para que la violencia baje considerablemente”, remarcó.

El funcionario también adelantó que se firmará un convenio con el Ministerio de Educación para trabajar el deporte en las escuelas como parte de un plan integral de formación y prevención. Además, proyectó que para 2026 se concrete plenamente la llegada de la diplomatura, ofreciendo en San Juan una formación inédita fuera de la capital del país.