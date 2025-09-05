Lo que ningún futbolero quiere que pase, está comenzando a pasar. El pasado jueves Lionel Messi tuvo su primer “last dance” al disputar su último partido oficial de local con la Selección Argentina. A raíz de ello muchas personas de su entorno estuvieron presentes en el palco para acompañarlo.

Como se preveía, el mejor futbolista de la historia del deporte salió al césped del Monumental, acompañado por sus tres pequeños. Thiago, Mateo y Ciro salieron con su papá a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y apoyarlo hasta segundos antes de que sonara el pitazo inicial.

Luego de estos los hijos del 10 subieron al palco para presenciar el show que dio su padre ante Venezuela. Allí estaban también Antonela Roccuzzo junto a la madre de la “Pulga”, María Celia Cuccittini y Jorge Messi.

Al ser una de sus últimas presentaciones, en el palco también se reunieron los hermanos de Leo, algunos de sus sobrinos y hasta familiares de la rama Roccuzzo que quisieron apoyarlo en este momento tan emotivo.