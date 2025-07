Ángel Di María oficializó este lunes el regreso a su casa. El campeón del mundo y Rosario Central escribieron este 7 de julio una de las páginas doradas de la historia del fútbol argentino. Sin duda, la incorporación del delantero al club rosarino es hecho histórico, al que no le faltó la emoción del hincha, así como también del mismo futbolista que no se anduvo con vueltas en su primera conferencia de prensa: "Ser campeón es lo único que me falta".

El ex multicampeón con la Selección Argentina, se mostró con lágrimas en varios tramos de la conferencia de prensa que dio tras firmar el contrato con el club de sus amores. Luego, pisó el verde césped del Gigante de Arroyito, donde posó con la camiseta que lleva su apellido y el 11 que lo ha acompañado durante toda su carrera.

"Esto es más que todo lo que hice", manifestó emocionado el futbolista con un amplio recorrido en Europa, donde ganó desde Champions hasta torneos locales en donde jugó. "Volver a casa después de tanto tiempo, vivir en Rosario y vestir la camiseta de Central es muy especial", sostuvo.

El ex Real Madrid y PSG subrayó que está cumpliendo uno de sus últimos sueños que le quedan en su extensa carrera como futbolista. Luego de asegurar sin tibieza que viene con el objetivo firme de ser campeón con esta camiseta, aseguró que finalizar su etapa como futbolista profesional en Central era un ferviente deseo suyo y de su familia y amigos.

Fideo agradeció a todos los hinchas por el espontáneo recibimiento y sostuvo que no le tiene miedo a la posibilidad de insultos en alguna cancha. Luego pasó por el entrenamiento donde se movían sus nuevos compañeros.

El reencuentro con los hinchas ocurrirá el 12 de julio en el Gigante de Arroyito durante el partido frente a Godoy Cruz, por la primera fecha del Clausura, y no dudó en ponerle presión a Holan respecto a la posibilidad de sumar minutos: "Preguntale a Ariel si voy a estar o no. Seguramente el sábado va a ser muy lindo, después veremos si me toca jugar o no, será decisión de Ariel", afirmó entre risas.