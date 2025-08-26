El deporte argentino atraviesa un nuevo momento de profundo dolor. Morena Tévez, jugadora de hockey de Gimnasia y Esgrima La Plata, murió a los 20 años luego de una dura batalla contra una leucemia aguda. La joven había viajado a España para reencontrarse con su padre y, durante su estadía en Europa, fue diagnosticada con la enfermedad que finalmente le arrebató la vida.

Morena había egresado del Colegio San Carlos y, en abril del año pasado, viajó a Italia con la ilusión de iniciar los trámites de su ciudadanía. Sin embargo, los primeros síntomas —dolores físicos, fiebre, sangrados y moretones— encendieron las alarmas médicas. El diagnóstico fue devastador: leucemia aguda.

Frente a la situación, fue trasladada al Hospital Universitario Vall d’Hebron, donde comenzó un complejo tratamiento acompañado de su padre. Su madre también viajó a España, mientras que en La Plata familiares, amigos y allegados comenzaron una gran campaña solidaria para costear los gastos médicos.

Su hermano, Federico Tévez, exjugador de Estudiantes y actual futbolista de Quilmes, encabezó la cruzada solidaria que recibió el respaldo de clubes y de la comunidad deportiva, multiplicando los gestos de apoyo hacia Morena y su familia.

La noticia de su fallecimiento conmocionó especialmente a Gimnasia y Esgrima, club en el que Morena jugó en divisiones juveniles y formó parte del plantel superior. Desde la institución emitieron un mensaje de despedida: “Enviamos nuestro pésame y acompañamos a la familia y amigos de Morena Tévez. More fue una gran compañera que nos deja miles de recuerdos en El Bosquecito y en las jornadas junto a Las Lobizonas. ¡Siempre con nosotros!”.