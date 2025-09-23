El Autódromo Eduardo Copello, más conocido como El Zonda, volverá a rugir después de seis años de inactividad. El secretario de Deportes de San Juan, Pablo Tabachnik, confirmó que la pista recibirá al TC2000 los días 10, 11 y 12 de octubre, en lo que será la reapertura oficial del mítico escenario. Además, habló sobre las refacciones del autódromo y la financiación.

“Es una gran noticia, una gran decisión del gobernador de poner a trabajar para poner a punto el autódromo. La pista estaba en muy buenas condiciones, solo había que hacer algunas actualizaciones de seguridad y reacondicionar servicios. Vamos a llegar a tiempo”, aseguró Tabachnik.

Entre las obras mencionadas, se realizaron mejoras en la electricidad, baños, boxes, cabinas de prensa y perfilado de cerros, además de la construcción de un baño para personas con discapacidad. También se levantaron muros de seguridad en la recta opuesta, a pedido de la Comisión Deportiva del Automóvil Club Argentino.

Tabachnik explicó que la última competencia en El Zonda había sido en 2019 y que el regreso del TC2000 tiene un valor simbólico: “Es la categoría histórica del autódromo y todos los sanjuaninos estábamos esperando este momento. El ruido de los motores en la Quebrada de Zonda tiene una mística muy especial”.

Sobre el financiamiento, señaló que el Estado provincial y la categoría realizaron un esfuerzo conjunto: “El TC2000 llega sin ningún tipo de canon. Se acordó que el 50% de la recaudación de entradas se destinará a cubrir las obras de refacción de esta primera etapa, mientras que el otro 50%, que quedará en manos de la categoría, servirá para afrontar los gastos de organización de la competencia”.

Además, adelantó que se planificaron tres etapas de mejoras en el circuito: “Hoy se resolvieron cuestiones básicas como el cableado, la pintura o la seguridad. Más adelante habrá que trabajar en los boxes, que son de otra época, y en una remodelación integral que acompañe las exigencias del automovilismo moderno”.

Tabachnik subrayó que el objetivo es que el autódromo quede nuevamente disponible no solo para el TC2000, sino también para competencias zonales y categorías regionales: “Queremos que El Zonda vuelva a tener vida durante el año y que los sanjuaninos disfruten de este escenario único”.

Mundial de Clubes de Hockey

El funcionario también habló de la baja en el valor de las entradas para el mundial de clubes de hockey sobre patines: "Fue un pedido del Gobierno en acuerdo con la World Skate", aseveró Tabachnik.

Las autoridades decidieron reducir el precio de las entradas y abonos para dicho torneo que se jugará del 1 al 5 de octubre en nuestra provincia.

En la etapa de clasificación la entrada general costará $18.000 y la Entrada platea oeste: $40.000. En semifinales, final y partido por el tercer puesto la General cuesta $25.000, Platea oeste $60.000, Abono general $80.000 y Abono platea oeste: $180.000-

El secretario agregó: "A quienes ya adquirieron entradas, se les va a devolver la diferencia de dinero". Quienes adquirieron entradas o abonos pueden comunicarse al siguiente número 264 5252488