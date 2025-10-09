Los Juegos Intercolegiales en La Granja vivieron este jueves una jornada especial dedicada al ajedrez, con una concurrencia que sorprendió tanto a organizadores como a docentes. La actividad, además de medir habilidades estratégicas, destacó por el énfasis en valores como el respeto y la camaradería entre los participantes.

“Ha habido una gran participación y, más allá del número, se nota que los chicos están muy apasionados y comprometidos. Se ve que los profesores han inculcado bien la pasión por la escuela, así que estamos muy contentos por eso”, expresó Lucas, profesor y coordinador del torneo, en el móvil de Canal 13.

Durante las competencias, los chicos recibieron charlas al inicio y al final de las partidas, donde se fomentó la cordialidad y el respeto hacia el rival, incluso al perder. “El ambiente es muy lindo, se respira respeto y, al finalizar las partidas, los chicos suelen señalar con amabilidad los errores del rival. Esa amistad que surge después de las partidas es muy valiosa”, agregó el docente.

Lucas, oriundo de Sarmiento, recordó sus inicios en el ajedrez y cómo han cambiado las cosas con los años. “Cuando tenía 14 años éramos muy pocos. Algunos profesores nos incentivaban con revistas o libros para que siguiéramos. Ahora los chicos ya tienen incorporada la pasión por el ajedrez, y la mayor cantidad de jugadores eleva el nivel, lo cual es excelente para la provincia y para que ellos mejoren”, afirmó.

El profesor también destacó la enseñanza de valores como parte de la experiencia del juego: “Me ha sorprendido gratamente cómo los chicos toman la derrota. Siempre hay felicitaciones hacia quien gana, y los que pierden lo aceptan con calma. El ajedrez enseña a aprender de los errores, algo que es útil también para la vida”.

Finalmente, Lucas invitó a los nuevos jugadores a sumarse a esta disciplina: “Que se acerquen a talleres o bibliotecas y jueguen en persona con otros chicos. Muchos juegan solos en internet, pero nada reemplaza la interacción real. El ajedrez no es aburrido, y compartirlo es lo más divertido”.