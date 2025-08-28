El Cantoni será sede de un torneo de hockey sobre patines con leyendas locales

El hockey sobre patines se prepara para vivir una fiesta en San Juan. El Estadio Aldo Cantoni será la sede del Torneo Internacional Master Cup, un evento que reunirá a 18 equipos y grandes figuras de este deporte. El certamen se disputará en dos categorías: mayores de 35 y mayores de 50, prometiendo un fin de semana lleno de emociones y talento.

Figuras y equipos de renombre

José Gómez, uno de los organizadores, la Master Cup contará con la participación de reconocidos jugadores que han dejado su huella en el hockey mundial. "Participarán muchísimas figuras, muchísimos campeones del mundo como los López, Jorge Luis Páez, 'Pancho' Velasco, el 'Mono' Velásquez, toda gente que ha jugado y que ha estado siempre en selecciones", aseguró Gómez.

Además de los talentos locales, el torneo tendrá una fuerte presencia internacional y nacional. El equipo chileno "Bata" llegará con sus categorías de +35 y +50. Desde Mendoza, participará Carancho, mientras que de Buenos Aires se sumarán Mar Chiquita y Copello en la categoría +50.

Horarios y programación

El torneo se llevará a cabo durante tres días: viernes, sábado y domingo, con partidos que comenzarán a partir de las 10 de la mañana. Según Josi García, otro de los organizadores también organizador del evento, las finales se disputarán el día domingo, con la última de ellas programada para las 20 horas.