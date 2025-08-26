El Club Sportivo de Valle Fértil prepara un gran festejo por el Día del Niño y lanzó una convocatoria solidaria para reunir donaciones que permitan agasajar a unos 60 chicos que forman parte de la institución.

El organizador del evento, Sebastián Rivero, explicó que el club atraviesa una nueva etapa luego de años de dificultades. “En menos de dos años vamos a cumplir el centenario y hemos tomado la posta por falencias y negligencias de gestiones anteriores. Entre jóvenes, socios y gente adulta llevamos cuatro meses de trabajo tratando de sacarlo adelante”, señaló.

Actualmente, Sportivo participa en campeonatos locales, cuenta con una escuela de fútbol infantil para chicos de entre 10 y 12 años y también con divisiones femeninas y masculinas de futsal, que han representado al departamento en los Juegos Evita.

Con el objetivo de brindar un espacio de contención a los niños y sus familias, Rivero invitó a la comunidad a sumarse con lo que puedan: “Estamos pidiendo colaboración de masitas, galletas, juguetes y cualquier tipo de ayuda que sirva para que los chicos disfruten su día. Queremos que el club vuelva a ser un lugar donde los chicos se sientan contenidos”.

Si bien la institución todavía no cuenta con personería jurídica ni alias bancario, Rivero aseguró que buscan trabajar con transparencia. “Quienes quieran colaborar pueden hacerlo comunicándose al 2645824795 o a través de la cuenta de Instagram @sportivovf.oficial”, indicó.