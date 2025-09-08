El plantel de Independiente decidió romper el silencio luego de la polémica eliminación de la Copa Sudamericana a raíz del fallo emitido por la Conmebol. A cuatro días de conocerse la resolución, los futbolistas publicaron un video grabado en el predio de Villa Domínico en el que, sin la presencia de dirigentes ni del cuerpo técnico, hicieron público su malestar y lanzaron un pedido de solidaridad al fútbol argentino.

El mensaje, de poco más de cuatro minutos, estuvo encabezado por tres referentes del equipo: Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello, acompañados por el resto de los jugadores. Los únicos ausentes fueron Felipe Loyola, Luciano Cabral, Gabriel Ávalos y Lautaro Millán, convocados a sus respectivas selecciones.

El arquero Rodrigo Rey fue el primero en hablar: “Estamos hoy reunidos como equipo atravesando, al igual que nuestros hinchas, el mismo sentimiento de dolor e injusticia. En medio de la tristeza y la impotencia, no es fácil expresarnos”, señaló.

Luego tomó la palabra Iván Marcone, quien remarcó que el plantel siente “injusticia” por no poder definir la clasificación en el campo de juego. “Nos toca ver cómo un grupo de hinchas visitantes, que vinieron a agredir a nuestra gente, hoy seguramente estén festejando que sus actos de violencia les dieron la clasificación a su equipo”, expresó.

El mediocampista también calificó como “peligroso” el fallo de Conmebol, ya que va en contra de la competencia deportiva. “En la cancha pedimos a las autoridades que suspendieran el partido porque todo se descontrolaba. No hubo respuesta y la situación se agravó”, recordó.

Dos caminos posibles

Por su parte, Federico Mancuello destacó la “impotencia” que sintieron los futbolistas y cuestionó que Independiente quedara eliminado “por haber sido el organizador del partido”. Según su mirada, la justicia podía haberse aplicado de dos maneras: “con la descalificación de ambos equipos o con la disputa de los 45 minutos restantes en la cancha”.

El plantel consideró que el fallo benefició de manera directa a Universidad de Chile, algo que calificaron como “un mensaje peligroso” por la magnitud de los hechos violentos.

Llamado al fútbol argentino

En el cierre del comunicado, los jugadores se dirigieron al resto de los clubes del país: “Este precedente, y ojalá nos equivoquemos, nos guía a un lugar oscuro para el futuro de una competición limpia. Los que creen que hubo un solo ganador están equivocados: acá perdió el fútbol”.

Finalmente, enviaron un mensaje a los hinchas del Rojo, a quienes les pidieron unidad: “Que esta situación no nos divida ni nos detenga. Este club es nuestra casa y la tenemos que cuidar entre todos. Hoy más que nunca debemos estar unidos y comprometidos”.