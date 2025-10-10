Como estaba previsto, durante la mañana de este viernes 10 de agosto los restos de Miguel Ángel Russo fueron retirados de La Bombonera. De allí salieron en un féretro envuelto en una bandera de Boca, para ser trasladado hasta el cementerio donde tendrán su descanso eterno.

Minutos después de las 10:00 de este día feriado tres comenzó este operativo. Tres motocicletas de la Policía abrieron camino para que los vehículos fúnebres pudieran pasar entre todos los presentes. Dentro de los mismos también viajaban los familiares y personas más cercanas a “Miguelo”.

De esta forma, en medio de una lluvia de aplausos de todos los hinchas que estaban en el lugar, el cortejo fúnebre partió hacia Pilar. Allí se encuentra el cementerio donde serán sepultados los restos físicos del histórico DT que le dio la última Libertadores a Boca.