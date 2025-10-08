El emocionante encuentro entre “Pulpo” González y Russo en el Hilario

El mediocampista de San Martín y el por ese entonces técnico de San Lorenzo, protagonizaron un paternal episodio que duró apenas unos segundos, en donde quedó al descubierto el afecto que el futbolista le tenía al entrenador.

El gesto paternalista de Miguel Ángel Russo emocionó a Diego “Pulpo” González, a unos metros de la zona de vestuarios del Hilario Sánchez. El momento quedó registrado por ESPN, ya que se dio en medio de una entrevista post-partido que le estaban haciendo al futbolista de San Martín.

Tras un encuentro entre el Verdinegro y San Lorenzo, que se disputó en Concepción y finalizó 1-0 con victoria del visitante, el técnico multicampeón, que por ese entonces defendía los colores del Cuervo, se acercó a saludar al mediocampista verdinegro interrumpiendo la entrevista que le estaba realizando ESPN, provocando la emoción de este, que con la voz quebrada expresó lo que en su vida valía el DT ídolo en Estudiantes, Lanús y Boca.

El momento duró apenas unos segundos, ya que se trató de un saludo a la pasada del técnico al jugador. Tras intercambiar unas breves palabras cargadas de afecto se despidieron y el último técnico campeón de la Libertadores con el Xeneize partió rumbo al colectivo en el que lo esperaba la delegación de San Lorenzo.

"No es el momento de hacer un análisis", se le alcanza a decir antes de que el técnico multicampeón se le acercara y tomándolo de la cabeza y dándole un beso lo saludara y le dijera unas palabras. Tras el breve intercambio, el ex Boca lo despidió expresando: "Cuidese".

"Disculpen", expresó el mediocampista, a lo que el corresponsal de ESPN le repreguntó "Buenos recuerdo con Miguel", a lo que el futbolista de verdinegro expresó: "Es una persona que admiro mucho. Es un gran ser humano, una persona que quiero", expresó con los ojos llorosos y la voz quebrada.

"Estuve poco tiempo con Miguel, pero me representa mucho. Verlo bien, verlo dentro de una cancha a Miguel, disfrutar, pelearse. A alguien que querés se sienten esas cosas", cerró el “Pulpo”.

El mediocampista y el técnico multicampeón coincidieron en Boca, en 2020 y 2021. Para Russo fue la segunda etapa en el club de La Ribera, mientras que para González su primera y una gran oportunidad de mostrarse. Ambos fueron campeones del Torneo Argentino 2020, título que el Xeneize logró de forma agónica, heroica y emocionante, arrebatándole el campeonato en la última fecha a River.