El emotivo posteo de Flaqué por su regreso al Zonda luego de años de espera

A una semana de la esperada vuelta a la acción del Autódromo Eduardo Copello, más conocido como El Zonda, uno de los pilotos sanjuaninos más experimentados compartió su emoción por haber vuelto a correr en el circuito que marcó gran parte de su carrera.

Se trata de Fabián Flaqué, quien volvió a subirse a un auto del TC2000 y fue protagonista de una jornada que quedará grabada en la memoria de los fanáticos. En un sentido posteo publicado en sus redes sociales, el corredor expresó la profunda alegría que sintió al revivir la adrenalina de competir en ese escenario tan emblemático para San Juan.

“Una semana ya pasó que volví a vivir lo que sentía hace 20 años en El Zonda. Es algo que nunca me imaginé”, escribió Flaqué. “Ver el Autódromo El Zonda presentado como nunca, con cerca de 30.000 personas, fue único. Estuve desde el primer día junto a mucha gente poniendo un granito de arena para que se concrete esto que tanto amamos los sanjuaninos”, expresó.

El piloto destacó la emoción de reencontrarse con un autódromo repleto y en su máximo esplendor, y también valoró el esfuerzo de todo el equipo técnico que lo acompañó en su regreso a la categoría.

“Trabajamos mucho con los ingenieros y el encargado de mi auto en el setup, y fuimos mejorando en cada salida”, detalló. “Largué en la posición 15 y llegué 6º en una carrera muy entretenida. Lo más importante fue que disfruté manejar. Volví a sentirme pleno en el autódromo más difícil del país, en un auto muy rápido y con los mejores pilotos”.

Este es el posteo que realizó el piloto: