El 1 de agosto, Canal 13 dio a conocer la renuncia de Martín Sassul como director del ECO en la Municipalidad de Capital. En ese momento, el ahora exfuncionario capitalino le había comunicado a la intendenta que dejaba el cargo porque su sueño era ser presidente de Desamparados. En las últimas horas, ese anhelo se convirtió en realidad, ya que se impuso en las elecciones “puyutanas”.

Sassul fue quien encabezó la lista “Más Verde”, que era la que contaba con el apoyo de Augusto “Tato” Pérez, el presidente saliente. En ese sentido, como se había anunciado, el pasado viernes 15 de agosto comenzó la asamblea en las instalaciones del Club Sportivo Desamparados.

Allí se realizaron las mencionadas elecciones, donde el excandidato a intendente de Capital se impuso holgadamente. Su lista obtuvo un total de 165 votos, mientras que sus rivales de “Todo X Desamparados” sólo obtuvieron el apoyo de 67 de los socios participantes.

"Agradezco a todos los hinchas y socios de Sportivo Desamparados por darnos esta responsabilidad y el honor de conducir este club por los próximos 2 años. (...) Necesitamos más unidad para volver a ser el Desamparados grande que todos queremos", declaró el flamante presidente “víbora”.

