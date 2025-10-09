La muerte de Miguel Ángel Russo conmocionó al mundo del fútbol argentino en la tarde de este miércoles. Tras conocerse la triste noticia, los mensajes de respeto, homenaje y para despedirlo se multiplicaron rápidamente.

Además de mandarle fuerza a su familia, los mensajes se caracterizaron por demostrarle un gran cariño y respeto al técnico de Boca que partió este 8 de octubre tras luchar contra una enfermedad, mientras encaraba su tercera etapa como DT del Xeneize.

Boca emitió un comunicado en sus redes. En el posteon se ve a Miguel con su característica sonrisa en una conferencia de prensa con la vestimenta del club. Arriba luce la versión del escudo actual del club de La Ribera junto a una cinta negra de luto. Abajo la leyenda: "Miguel Ángel Russo para siempre en nuestros corazónes- 1956 - infinito"

River despidió a Russo con un sentido posteo que manifestó. "River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @bocajrs y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento"

San Lorenzo, el penúltimo club en su carrera lo despidió expresando: "San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino.Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan triste. ¡Hasta siempre, Miguelo!"

Rosario Central, uno de los clubes donde es ídolo, y con el que ganó la Copa en 2024, despidió al técnico multicampeón con un posteo que rezó: "Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central".

Vélez eligió despedir a Russo con un video donde retrataron su paso por el banco del club de Liniers. "Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Un caballero, un señor con todas las letras que supo honrar su capacidad como entrenador dos veces al frente de nuestro equipo, dónde condujo al Fortín al título del Clausura 2005. Hasta siempre, Miguel 💙"

Lanús eligió recordar y homenajear al técnico con una foto del campeonato de la B Nacional que consiguió con el Granate y con el cual el club del Sur de Buenos Aires ascendió a Primera. "Vivirás para toda la eternidad en cada corazón que late por el Club Atlético Lanús. Miguel Ángel Russo"

Estudiantes homenajeó y despidió a Russo con un mensaje que rezó: "Hasta siempre, Miguel querido. El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento". En el club de La Plata, Miguel jugó toda su carrera como futbolista y fue técnico.

En Colombia también lo recordaron. Millonarios expresó en sus redes: "Millonarios FC, su presidente Enrique Camacho, presidente de la Junta Directiva Gustavo Serpa, la Junta Directiva, el equipo profesional, cuerpo de apoyo y administrativo lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo amigo cercano y leyenda embajadora. Siempre te recordaremos Miguel".

El sanjuanino Claudio "Chicqui" Tapia recordó a Russo y lo despidió con un sentido mensaje. El presidente de la AFA manifestó: "Se fue Miguel Ángel Russo y, con él, una forma de vivir el fútbol. Pero yo no hablo sólo del técnico, hablo del hombre, porque tuve la suerte de conocerlo. Su grandeza estaba en los gestos, en la humildad, en ese respeto con el que caminaba por el mundo, aún cuando había ganado tanto.Mis más sinceras condolencias a su familia y amigos. Sin dudas, dejó una huella en el fútbol argentino. El recuerdo será siempre con esa sonrisa que tanto lo caracterizó.¡Volá alto, Miguelo!"