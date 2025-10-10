El futuro del judo nacional emociona en el Aldo Cantoni

El Estadio Aldo Cantoni de San Juan se ha transformado en el epicentro del judo nacional durante este fin de semana largo. La provincia es sede del Campeonato Nacional Clausura 2025, un evento que ha congregado a 1500 competidores de todo el país, quienes llegaron acompañados por sus familias, generando una atmósfera de "proyección que emociona"

El torneo, considerado uno de los dos eventos más importantes de la Federación Argentina de Judo, arrancó este viernes 10 de octubre, y continuará con intensas jornadas de combate el sábado 11 y el domingo 12. La entrada al evento es libre y gratuita.

La pasión en el tatami

La competencia ha desatado una ola de emoción y pasión tanto en los atletas como en el público. Un matrimonio de adultos mayores oriundos de Luján, por ejemplo, llegó a San Juan para alentar a su nieto, reflejando el apoyo familiar que rodea al deporte.

Entre los protagonistas, Dayana, una joven competidora de 16 años, logró el primer puesto en su combate y no pudo ocultar su alegría. "La emoción que se genera en el tatami es mágica," comentó la atleta, quien sueña con competir en los Juegos Olímpicos y ya se perfila para los próximos Juegos Sudamericanos. Otro joven competidor destacó los valores del judo, resaltando el respeto y la oportunidad de hacer amistades que ofrece la disciplina.

Eduardo Fernández, Director Deportivo Nacional de Judo, conversó con el móvil de Canal 13 y subrayó la intensidad del evento: "Hay mucha emoción porque son tres días de combate al máximo con los mejores exponentes del judo argentino"

Un torneo clave para el ranking nacional

El Campeonato Nacional Clausura es más que una medalla: es crucial para el futuro de los atletas. La competencia es clasificatoria para el ranking nacional, el cual determina la selección de judocas para los campos de entrenamiento y los equipos nacionales que representan al país en el exterior.

Las categorías que participan abarcan desde el futuro del deporte hasta la élite actual: Sub 13, Sub 15, Sub 18 y Sub 21, sumándose la categoría Sénior (o elite), reservada para luchadores con cinturones negros.

Desde la organización, destacaron el apoyo del Gobierno Provincial para la realización del evento en el Estadio Aldo Cantoni, un apoyo clave para impulsar estos torneos de magnitud nacional. "El fervor y la alta concurrencia reafirman la idea de que “el futuro del judo nacional emociona”