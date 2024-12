La penúltima carrera de la temporada en la Fórmula 1 dejó un sabor amargo para Franco Colapinto. El joven piloto argentino de 21 años tuvo que abandonar prematuramente el Gran Premio de Qatar tras un choque múltiple en el que Esteban Ocon, luego de impactar contra Nico Hülkenberg (Haas), lo dejó fuera de competencia.

"Prácticamente no pude hacer nada, me llevaron puesto", expresó un frustrado Colapinto al finalizar la carrera. "Tenía un auto por dentro y me llevaron puesto. Es una racha muy mala, esperemos dar vuelta la página y cerrar bien el año, que para mí va a ser motivacional para algo un poquito más importante", agregó, con la esperanza de un mejor desenlace en la última competencia de la temporada.

El piloto oriundo de Pilar también se mostró preocupado por los daños sufridos en su monoplaza: "Hay que ver qué se rompió, me preocupa un poco. Me da bronca no haber podido correr esta carrera, traté de irme a la izquierda lo más que pude, pero en la primera curva, largando tan atrás, es una boludez lo que hicieron", señaló, dejando en claro su enojo con los responsables del accidente.

Una carrera caótica

El Gran Premio de Qatar, celebrado en el Circuito Internacional de Losail, estuvo plagado de incidentes. La victoria fue para Max Verstappen, quien alcanzó su triunfo número 163 en la Fórmula 1. Lo acompañaron en el podio Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren).

Uno de los momentos más insólitos ocurrió en la vuelta 35, cuando Alex Albon (Williams) perdió uno de sus espejos retrovisores en pista. Los restos generaron complicaciones para otros pilotos como Valtteri Bottas (Sauber), Lewis Hamilton (Mercedes) y Carlos Sainz (Ferrari), quienes pincharon neumáticos y tuvieron que entrar a boxes.

La carrera tuvo una nueva largada en la vuelta 40, tras una bandera amarilla. En ese tramo, Checo Pérez y Hülkenberg también quedaron fuera de competencia, lo que obligó a la aparición del Safety Car. Además, Lando Norris (McLaren), que iba segundo, fue penalizado y relegado al último puesto.

Con este resultado, el campeonato de constructores llegará al circuito de Abu Dabi con una definición ajustada. McLaren lidera con 640 puntos, seguido por Ferrari con 619 y Red Bull con 581 unidades.

Mientras tanto, Colapinto buscará cerrar el año con una actuación que le permita superar los altibajos de los tres últimos circuitos en los que estuvo compitiendo.