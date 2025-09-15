Oriundo de Pocito, Nicolás Tivani desde chico tenía dos pasiones en las que “pintaba como crack”. Una de ellas era el hockey sobre patines, y la otra el ciclismo, deporte que finalmente eligió y que le está dando muchas glorias en la actualidad. Desde Portugal, el ciclista sanjuanino dialogó con Canal 13 San Juan y comentó cómo está viviendo este momento de coronaciones como en el GP Jornal de Noticias de Portugal, o las dos victorias en etapas de la Vuelta a Portugal. Por otro lado, habló de su otra pasión y cómo disfruta del hockey en Europa.

El pocitano expresó que ha sido un muy buen año. “Si bien tuve muchos segundos puestos, como 10 en lo que va del año, la suerte se destrabó y comenzaron las victorias, entonces estoy disfrutando mucho de este momento”, mencionó. En la previa del inicio de temporada, dijo que “necesitaba estar con mi familia y me hizo muy bien. Volví de San Juan a preparar directamente la Vuelta a Portugal. No me puedo quejar, he tenido muchas victorias que no las hubiera imaginado”.

Una pregunta recurrente que le realizan al sanjuanino es el por qué no ficha para otro equipo, que implicaría estar en una categoría superior. “El ciclismo a veces es así, es una cuestión de suerte también. Yo afortunadamente he tenido mucha suerte de caer donde estoy. Desde que he llegado me han hecho sentir como en casa”.

“Soy una persona que le cuesta salir de casa, pero acá me han recibido muy bien. En Portugal no pienso cambiar de equipo. Si bien me han escrito de otros lugares, he pasado momentos lindos y no tan lindos acá y ellos me han valorado, me han cuidado de una manera que lo valoro muchísimo”.

Por último, habló de su relación con el hockey sobre patines, deporte que practicó en su infancia junto a jugadores que hoy están teniendo un gran presente en Europa, como lo es Ezequiel Mena, otro pocitano que brilla en el viejo continente. “Somos los dos de Pocito, e incluso este sábado fui a verlo jugar, como también al Conti (Constantino Acevedo). Disfruto mucho del hockey y más aquí que es un deporte muy fuerte”, concluyó.