En un partido cargado de tensión y emociones en los últimos minutos, Boca Juniors fue derrotado por Defensa y Justicia por 2 a 1, en la décima fecha del Torneo Clausura. Abiel Osorio marcó el gol de la victoria para el Halcón en el minuto 93, mientras que Leandro Paredes había empatado transitoriamente desde el punto penal a los 87 minutos. Con este resultado, Boca queda temporalmente fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 y deberá recomponerse de cara a los partidos restantes.

El primer tiempo estuvo marcado por el aburrimiento y pocas llegadas de los equipos a los arcos. El equipo dirgido por Miguel Angel Russo, quien no estuvo presente por problemas de salud, estuvo bajo la conducción de Claudio Úbeda. El xeneize fue quien tuvo más ocasiones de llegada, pero el arquero Enrique Bologna y la mala puntería de los de La Boca impidieron la ventaja.

A partir de los 80 minutos comenzó a “picarse” el partido. A los 83', el árbitro cobró un penal para los locales, quienes aprovecharon el tiro desde el punto de penal y Osorio amplió la diferencia. Dos minutos después, hubo un penal porque Kevin Gutiérrez le cometió una clara falta a Ander Herrera y Baliño cobró la pena máxima. Frente a ello, Leandro Paredes marcó el empate.

Casi cerca del silbatazo final, a los 93', Abiel Osorio apareció por sorpresa en el segundo palo y clavó el segundo para Defensa y Justicia. De esta forma, el xeneize se quedó sin posibilidades temporalmente de clasificar a la Copa Libertadores.