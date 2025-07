Si del mundo del ciclismo se habla, los Tivani son una familia que lo lleva en la sangre. En la tercera generación de ciclistas se encuentra Facundo Tivani que, con solo 16 años, ya es una de las grandes promesas de este deporte y quien fue seleccionado para representar a la Selección Argentina en los Juegos Panamericanos de Ciclismo de Ruta a disputarse desde el 18 al 22 de julio en Perú. En comunicación con Diario 13 San Juan, el joven comentó cómo vive los momentos previos de la competencia.

El ciclista sanjuanino, único representante de la provincia, expresó sentirse "muy contento con la noticia, era uno de mis objetivos poder llegar a representar a mi provincia y al país y correr un panamericano". Esta convocatoria llega tras un exitoso fin de semana en el que se consagró campeón argentino, logrando la medalla de oro que había buscado intensamente durante tres años.

La pasión por el ciclismo corre en la sangre de Facundo. Él es hijo de Diego, y sobrino de Gerardo y Nicolás, además de nieto de Rolando Tivani. Consciente de su legado, Facundo siente la responsabilidad de honrar el apellido: "tengo que seguir los pasos de ellos y representar mucho el apellido. Estoy muy contento y orgulloso por eso".

Su preparación ha sido rigurosa, destacándose por poder entrenar más que otros ciclistas en la "pista hermosa como lo es la del Vicente Chancay". Además de su dedicación deportiva, el joven ciclista se mantiene al día con sus estudios, cursando el quinto año del secundario y llevando un buen rendimiento académico.

La noticia de su llamado a la selección no fue una sorpresa total, ya que se venía anticipando desde el primer día del campeonato argentino, cuando Walter Pérez conversó con su padre. Sin embargo, la comunicación oficial llegó la noche del domingo, tras finalizar el campeonato. Inmediatamente, Facundo tuvo que iniciar los trámites para su pasaporte y continuar con su entrenamiento sin descanso. Él reconoce que "este año y el año que vine son los principales de un ciclista y creo que es donde más nos tenemos que destacar para ser alguien el día de mañana".

A pesar de la ambición que caracteriza a los jóvenes talentos, Facundo mantiene los pies sobre la tierra. Aunque ha conversado con sus tíos sobre la posibilidad de ir a Europa, considera que por ahora es difícil, pero no descarta la oportunidad si se presenta en el futuro. En su camino hacia la gloria, cuenta con el apoyo incondicional de su familia: "Mi papá y mis tíos, abuelos, son los que siempre están, me ayudan con la comida y me dan los incentivos". Con la mira puesta en los Panamericanos, Facundo Tivani se prepara para dejar en alto el nombre de San Juan y de Argentina.