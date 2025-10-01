Arrancó con goleada el Mundial de Clubes de Hockey Sobre Patines San Juan 2025. En la primera jornada de competencia, el Melbourne australiano, que cuenta con gran participación sanjuanina, derrotó por 4-1 a San Jorge, el conjunto chileno.

El encuentro, correspondiente al Grupo B se jugó a las 14 horas, en el Estadio Aldo Cantoni, escenario en donde se disputará la totalidad de los partidos del certamen internacional.

El conjunto australiano cuenta con la participación de 4 profesionales sanjuaninos que se sumaron al plantel. Se trata del técnico, Carlos López y los jugadores Facundo Peralta, Marcos Orellano y Matias Aciar.

Las entradas se pueden conseguir por AutoEntrada o en las boleterías del Estadio Aldo Cantoni. El valor de las entradas es $18000 la general y $40000 la platea oeste.

Crítica sanjuanina a las nuevas reglas

El hockista sanjuanino Gonzalo "Nolo" Romero, figura del Sporting de Portugal, dialogó con Canal 13 a su llegada a la provincia para el Mundial de Clubes de Hockey Sobre Patines. Además de expresar su entusiasmo por jugar en el mítico Cantoni, el deportista levantó la voz sobre las polémicas nuevas reglas que la disciplina planea implementar.

Romero, con varias temporadas de experiencia en el hockey europeo de élite, se mostró muy preocupado por las modificaciones que se evalúan, entre ellas el uso obligatorio de máscara y la posible adopción del patín en línea.

El jugador fue categórico al expresar su rechazo: "Se pierde la esencia de este deporte tan hermoso. Esperemos que siga igual, que siga creciendo el hockey y que no le hagan el daño que le están haciendo, ya que de esa manera se pierde lo lindo del Hockey Sobre Patines", sostuvo "Nolo". Su principal temor es que los cambios reglamentarios desvirtúen la naturaleza tradicional y la identidad de esta disciplina.