Lionel Messi volvió a emocionar a los argentinos. Tras la goleada por 3-0 ante Venezuela en el estadio Monumental, el capitán de la Selección argentina compartió en Instagram un sentido mensaje en el que agradeció el apoyo recibido y abrió interrogantes sobre su futuro con la Albiceleste.

“Gracias por el cariño de siempre”, escribió el astro rosarino en un posteo que rápidamente se viralizó entre los hinchas. El partido frente a la Vinotinto tuvo un condimento especial: se trató de su último encuentro oficial en el país en estas Eliminatorias, lo que alimentó las especulaciones sobre la continuidad de su ciclo en la Selección.

En el campo de juego, Messi fue de menor a mayor y terminó como protagonista con dos goles: el primero, tras una asistencia de Julián Álvarez, que definió con una vaselina sobre el arquero; el segundo, luego de una jugada colectiva que cerró Thiago Almada con un centro atrás.

Al finalizar el encuentro, el propio capitán confirmó que no viajará a Guayaquil para enfrentar a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. “Scaloni decidió que descanse. Vengo de una lesión y si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido”, explicó.

Respecto a su presente en el Inter Miami, Messi remarcó la importancia de lo que se viene: “La idea es descansar y prepararme bien porque tenemos una seguidilla importante. Nosotros nos jugamos la MLS, la queremos ganar y es un objetivo, espero estar bien”.

En cuanto a su vínculo con la Selección, dejó en claro que habrá más capítulos en el corto plazo. “En octubre tenemos amistosos otra vez y nos volvemos a reencontrar”, anticipó, sin precisar detalles sobre lo que ocurrirá más adelante.

El posteo, breve, pero emotivo, se sumó a un partido cargado de simbolismo para el público argentino, que pudo volver a ver a su capitán en acción en el país, en lo que podría haber sido una de sus últimas grandes funciones con la camiseta celeste y blanca en suelo local.