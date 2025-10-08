El partido de la Reserva de Boca frente a Belgrano, se suspendió durante el primer tiempo a raíz del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, muerte que enluta tanto al Xeneize como a todo el fútbol argentino.

El director técnico de Boca murió este miércoles, cerca de las 19, a sus 69 años. El entrenador permanecía en su casa de la Capital Federal, rodeado por familiares y seres queridos.

La Reserva de Boca estaba jugando en ese momento. El equipo de Mariano Herrón caía por 2-1 ante Belgrano, en condición de local. Una vez que se conoció la noticia, a los 37 minutos del primer tiempo el árbitro fue advertido de la situación y decidió suspender el partido.

La muerte de Miguel Ángel Russo enluta a Boca y a todo el fútbol argentino. El DT fue el último en conquistar la Copa Libertadores con el Xeneize (en 2007) y también dejó su huella en varios clubes tanto de Argentina como del exterior (como Rosario Central o Millonarios de Colombia, entre tantos otros).

"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", fue el comunicado de la institución para comunicar el deceso del entrenador.

