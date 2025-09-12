El motocross cuyano tendrá una cita especial en el departamento de Santa Lucía, donde este fin de semana se correrá la quinta fecha del campeonato regional, en simultáneo con la apertura del torneo provincial. Será la segunda competencia oficial en el flamante circuito Santa Lucía MX Park, un espacio creado para impulsar la disciplina y dar lugar a nuevos talentos.

El evento es organizado por el Club MX San Juan con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. La propuesta busca consolidar nuevamente la actividad en la provincia y mantener vivo el legado de Alberto “Wey” Zapata, referente del motocross que impulsó la creación del circuito.

Cronograma de la competencia

La actividad se extenderá durante dos días:

Sábado: entrenamientos y clasificaciones de 11:00 a 17:00, con una pausa a las 14:00 para el mantenimiento de la pista.

Domingo: primeras mangas desde las 10:00 hasta las 13:30; las segundas mangas se correrán desde las 14:30 hasta las 17:30, cuando se realice la entrega de premios.

Las entradas tienen un valor de 8.000 pesos por persona para ambos días y el cronograma contempla diversas categorías: Promocional/Principiante, 65cc, Damas, 50cc A y B, Máster B, C y Junior, 85cc A y B, MX1 y MX2.

El MX Park fue inaugurado el 15 de marzo en un predio cercano al Camping Don Bosco, con el respaldo de la Municipalidad de Santa Lucía y del intendente Juan José Orrego. El espacio se pensó no solo como un lugar de competencia, sino también como un centro de entrenamiento y formación de futuros pilotos.