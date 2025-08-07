El sábado 9 de agosto arranca un nuevo campeonato de la Liga de Profesionales

En el programa "Todos Vivos" de CANAL 13, Enrique Giménez, presidente de la Asociación Deportiva de Profesionales Universitarios (ADEPU), destacó el crecimiento y la relevancia de la institución. Giménez resaltó el predio de ADEPU en Santa Lucía como un punto turístico clave en el Gran San Juan.

Con una impresionante cantidad de 3.200 asociados (que se elevan a casi 4.000 si se incluye el cupo femenino), la liga ADEPU se prepara para una nueva temporada. La liga masculina, con 102 equipos en todas sus categorías, dará inicio el próximo sábado 9 de agosto. Por su parte, la liga femenina comenzará el sábado 23 de agosto, con inscripciones abiertas hasta el 8 de agosto.

Un riguroso estatuto

El estatuto de ADEPU establece un requisito de ingreso fundamental: ser profesional universitario, terciario o, al menos, haber completado el nivel secundario. Según Giménez, esta norma se mantiene con un estricto control desde la secretaría, lo que le confiere a la liga su identidad de ser exclusivamente de profesionales.

La popularidad de la asociación se refleja en su convocatoria de cada fin de semana, que atrae a cerca de 4.500 personas al camping, con unos 800 autos estacionados.

Seguridad y novedades

ADEPU opera con un enfoque integral en la seguridad de sus miembros. Cuentan con vigilancia privada, servicio de ambulancias en el predio, en el consejo y un enfermero. A partir del año pasado, se sumó un seguro de gran cobertura prestacional para todos los asociados. "Es una liga que tiene un costo alto, pero es porque tenemos todo lo que tiene que tener para la seguridad de la sociedad", enfatizó Giménez.

Entre las novedades para este semestre, se inaugurará la categoría Maxi Senior para profesionales a partir de los 58 años. Además, el complejo de ADEPU sumará una nueva garita de entrada y una obra en la secretaría.

Finalmente, los partidos de los campeonatos seguirán transmitiéndose por Canal 13 San Juan todos los jueves a las 22:00. Y para celebrar el inicio de la liga femenina, el sábado 23 de agosto, Canal 13 transmitirá un partido del campeonato femenino, junto con un resumen y el programa especial de los jueves.