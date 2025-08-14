Por la noche del pasado miércoles 13 de agosto, se disputó una nueva jornada de competiciones de la CONMEBOL. En ese contexto, el Alianza Lima de Alan Cantero tenía un nuevo compromiso por la Copa Sudamericana. Si bien arrancó como suplente, al sanjuanino le bastaron 10 minutos para anotar un doblete y darle la victoria a su equipo.

El ex goleador de Sportivo Peñarol todavía no ha podido establecerse como titular indiscutido en el conjunto peruano. Sin embargo, es importante destacar que está compitiendo por el puesto con figuras de la talla de Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

Fue por este motivo que “Pipo” Gorosito decidió que fuera al banco en este encuentro ante la Universidad Católica de Ecuador. Con apenas un puñado de minutos en cancha, Cantero ya destacó y mostró su jerarquía. Sobre el minuto 76, recibió un centro de Barcos y cumplió con una de las reglas del fútbol: dos cabezazos en el área son gol. Así, de un testazo, puso en ventaja a Alianza Lima.

No obstante, su ansia de marcar no se había saciado y, en cuestión de 10 minutos, estiró la ventaja de su equipo y ya puso cifras definitivas. A los 86', aprovechó una desinteligencia de la zaga central del conjunto ecuatoriano, quedó mano a mano con el arquero y definió esquinado de derecha.

Dato curioso

Alan se convirtió en el segundo sanjuanino en anotar un doblete en la Copa Sudamericana. El primero fue Matías Giménez, este mismo año 2025, cuando en mayo marcó un duplicado ante Boston River en la goleada 5 a 1 de Independiente.

Reviví el partido soñado de Alan Cantero: