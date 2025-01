El sanjuanino Bugallo confirmó su salida de la Selección: 'Decidí parar la pelota'

Prácticamente en todas las convocatorias de Los Leones de los últimos años, el sanjuanino Agustín Bugallo era una fija. Por este motivo causó tanta sorpresa su posteo en redes sociales distanciándose de la Selección Argentina.

El propio deportista utilizó sus redes sociales para contar que luego de 8 años defendiendo la albiceleste, decidió dar un paso al costado. Acerca de los motivos aseguró que quiso bajarse de la pretemporada, ya que no está en condiciones de dedicarse al 100% a la selección.

‘Quiero comunicarles que he tomado la decisión de no iniciar la pretemporada con Los Leones, por lo que pondré una pausa a nivel internacional después de 8 años. Siempre he estado convencido de que, para defender esta camiseta, el jugador debe estar comprometido al 100%... por eso, he decidido parar un poco la pelota’, manifestó.

El oriundo de Barreal aprovechó este posteo para agradecer. Le dedicó palabras gratificantes a sus compañeros de equipo, al cuerpo técnico y médico.