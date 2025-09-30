Criado en la cancha del pasillo, Olimpia, ubicado en la calle General Acha, el sanjuanino Pablo Álvarez dio sus primeros pasos en el hockey. Posteriormente a su paso por los turcos, el sanjuanino emigró a Europa y actualmente forma parte del plantel del Barcelona. En su regreso a San Juan para disputar el Mundial de Clubes, dialogó con Canal 13 y habló sobre su estadía en San Juan y qué se siente jugar frente al club de sus amores.

Álvarez contó que siente mucha felicidad porque “estoy con mi equipo, con mi gente y poder estar acá en mi casa, con mis amigos. Salimos a caminar y sentimos mucho el cariño de la gente entonces nos genera una felicidad enorme”. Recientemente llegado a la provincia, ya se reunió con su familia y “pude comerme un asadito con mis amigos”.

Por contraparte, también ya comenzaron a prepararse para el Mundial de Clubes. Estuvieron entrenando en la UVT y realizarán la prueba de pista este martes. “Cambiamos el chip muy rápidamente, somos un club muy profesional y ya hemos estado entrenando, tuvimos sesiones de videos, gimnasio, entre otras cosas”.

El campeonato comenzará este miércoles y el Barcelona comparte grupo con Olimpia de San Juan, Andes Talleres de Mendoza y el Sporting de Portugal. “No va a ser para nada fácil y tiene esa particularidad que, hace 21 años que juego fuera del país y nunca me había enfrentado contra Olimpia, mi ex club, el club donde me crié”.

“Voy a disfrutar un montón jugar contra ellos y también va a ser muy especial jugar contra el Barcelona para ellos. Sabemos que no va a ser nada fácil y nosotros afrontamos cada partido como una final. No desmerecemos a ningún equipo y nos preparamos de la misma forma con todos los equipos”.

Por último, habló sobre la mística que tiene el Estadio Aldo Cantoni dentro del mundo del hockey sobre patines. “Mis compañeros lo saben y muchos ya han jugado acá. Es un sueño para cualquier jugar acá en el Cantoni. Lo que se siente ahí dentro de la cancha es algo único y una de mis mejores experiencias deportivas la he vivido en ese piso de parqué”.