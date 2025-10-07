El sanjuanino Flaqué habló sobre las mejoras del Zonda para este fin de semana

Cada vez queda menos para que el Autódromo de Zonda, el “Eduardo Copello”, vuelva a escuchar a los motores rugir en su circuito. Uno de los pilotos sanjuaninos que más conoce la pista es Fabián Flaqué, quien dialogó con el programa Hablemos sin Jugar, emitido los días lunes a las 21 horas por Canal 13 San Juan. Allí, comentó cuáles fueron los principales cambios que se le aplicó al Zonda y dejó casi confirmado que correrá este fin de semana.

Flaqué dijo que “la pista está igual, pero no que necesitaba y el cambio más significativo fue la estructura del muro de contención en la recta opuesta, donde se encuentra el arco que armaron para la Fiesta del Sol”. Explicó que saliendo de la famosa cursa de “Traverso” no había muro de contención. “Se hicieron muchos metros de muro que siempre fue lo que necesitaba este autódromo”, agregó.

Otro de los arreglos necesarios que se hizo en el circuito fue el arreglo de los sanitarios. “No estaban en las mejores condiciones y los fines de semana siempre va mucha gente al autódromo. Ahora están impecables, con pintura nueva y también se le agregó alambrado. Hay que rogar y pedirle a todos los sanjuaninos y gente que vaya al lugar que lo cuiden, todos han trabajado mucho para que el Zonda vuelva a ser lo que significa para todos”.

Por último, Flaqué habló sobre su posible regreso al Eduardo Copello este fin de semana, pero no tiene el 100% de la aprobación médica. Fabián Flaqué tuvo una operación en una de sus muñecas y aún no cuenta con el apto físico, pero en su tímido adelanto dijo que hay posibilidades de que esté. “Salió una charla con la categoría de tener un referente local entonces me habían hablado. Yo hace mucho que no corro y por eso surgió el rumor”, concluyó.