El jugador sanjuanino Matías Sánchez, pieza clave de la Selección Argentina de vóley, compartió sus sensaciones en la previa del Mundial de Filipinas en diálogo con Canal 13 San Juan. “Estamos muy felices por el torneo que hemos jugado, hemos mantenido el nivel y llegamos bien afilados. El Mundial es un torneo muy difícil, todos se preparan muchísimo, pero la clave es enfocarnos en los entrenamientos y en ese primer partido que lo vivimos como una final”, expresó.

Sánchez resaltó el presente de la disciplina en la provincia, señalando que San Juan continúa siendo una cantera importante de jugadores: “El vóley en San Juan siempre da que hablar, hay muchos en la Sub-21 y Sub-19. Ahora estamos Manu (Armoa) y yo en la Selección. San Juan saca muchos jugadores y eso es un orgullo enorme”.

El armador también opinó sobre la Liga Nacional, destacando el regreso de UPCN: “Que vuelva es increíble porque es un equipo que siempre compite y va a ganar. Todo equipo que aporte calidad hace crecer al vóley argentino. Además, que regrese el club más ganador de la liga es motivo de orgullo”.

Finalmente, Sánchez dedicó unas palabras a su tierra natal. “A San Juan siempre lo voy a llevar en mi corazón. No he podido ir en este último tiempo, pero cada vez que voy la paso hermoso. Es el lugar donde quiero vivir y representarlo en la Selección es algo hermoso”, afirmó.