El rugido argentino volvió a hacerse sentir en las dunas africanas. Este jueves, el sanjuanino Lisandro Sisterna vivió su bautismo mundialista como navegante de Kevin Benavides, el salteño que dejó atrás las motos para probar suerte al volante de un auto en la Baja Marruecos 2025, competencia que se disputa del 2 al 6 de octubre y que funciona como antesala del Rally de Marruecos y del Dakar.

La flamante dupla nacional debutó a bordo de un Taurus T3 Max del equipo BBR Motorsport, dentro de la categoría “Challenger”. Sin embargo, el estreno no fue sencillo: a apenas 30 kilómetros de la especial, Benavides sufrió un vuelco en medio de las dunas que dañó el sistema de refrigeración del vehículo.

“Me comí una cortada en las dunas, volcamos y el auto cayó de pie. No estoy conforme porque es un error mío, son cosas que pasan e irán pasando”, admitió el multicampeón de motos, que igualmente consiguió completar la etapa junto a Sisterna.

En lo deportivo, los argentinos se ubicaron 13° en la General y 10° en su clase, quedando a unos 30 minutos de los punteros. La prueba reunió a 66 vehículos que debieron afrontar casi 1.300 kilómetros de recorrido entre pistas y dunas, en la quinta edición de la carrera.

Entre los favoritos aparecieron los franceses Mathieu Serradori y Loic Minaudier, a bordo del nuevo Century CR7, quienes marcaron el mejor registro con un tiempo de 1h52m41 y confirmaron su candidatura desde el inicio.