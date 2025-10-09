Este jueves 9 de octubre se realizó la presentación oficial de la novena fecha del Campeonato Argentino de TC2000, evento que marcó el regreso del automovilismo nacional al Autódromo El Zonda – Eduardo Copello, tras seis años de inactividad. La competencia se llevará a cabo durante el fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre.

El anuncio se realizó en la Sala de Prensa Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni y contó con la presencia de autoridades del Gobierno provincial, directivos de Tango Motorsports, APAC y pilotos de TC2000, quienes destacaron la importancia del retorno del circuito sanjuanino.

El secretario de Deportes, Pablo Tabachnik, sostuvo que la reapertura fue “un anhelo de hace mucho tiempo” y valoró la decisión política del gobernador Marcelo Orrego. “Hubo que hacer actualizaciones en materia de seguridad para que los pilotos puedan correr de acuerdo a los tiempos que corren del automovilismo”, explicó.

Por su parte, Mauricio Figueroa, de APAC, celebró el regreso del histórico trazado. “Es una alegría poder estar en esta reinauguración del autódromo El Zonda Eduardo Copello. Esperamos que todos disfruten nuevamente de escuchar el ruido de las montañas como nos ha gustado siempre”, expresó.

El presidente de TC2000, Alejandro Levy, destacó la trascendencia del evento para el deporte motor argentino. “Es muy importante que este circuito tan histórico vuelva a estar en funcionamiento. Felicito al Gobierno de San Juan porque lo hace por historia, por deporte, por pasión y para que tengan uno de los mejores autódromos del país”, señaló.

También estuvo presente el piloto sanjuanino Fabián Flaqué, quien agradeció el apoyo del gobierno y de las categorías participantes. “Agradezco a nuestro gobernador, al TC2000 y al Zonal Cuyano. Será una linda fiesta con un parque de 90 autos”, indicó.

El autódromo “Eduardo Copello” recibirá a la categoría más tecnológica de Sudamérica con los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia, en un evento que promete reunir a fanáticos locales y visitantes. La última competencia del TC2000 en este circuito había sido el 19 de septiembre de 2019, cuando Matías Milla se impuso con el Renault Fluence del Renault Sport.