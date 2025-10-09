El último adiós a Miguel Ángel Russo en la Bombonera, los detalles

Desde temprano, cientos de hinchas comenzaron a acercarse a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo, el histórico exjugador y entrenador de Boca Juniors que falleció esta semana. Las puertas del estadio se abrieron pasadas las 10 de la mañana para permitir el ingreso del público al hall central, donde se instaló la capilla ardiente.

“Desde las 9:30 empezó a llegar mucha gente. Antes había solo un puñado de hinchas, pero con el correr de las horas se fue sumando cada vez más público”, relató el cronista José Fernández, presente en el lugar. La ceremonia se extenderá hasta las 22 horas y continuará mañana de 10 a 12 del mediodía, momento en el que se realizará el cierre y posterior partida del cortejo fúnebre hacia Pilar.

Antes de la apertura al público, los jugadores del actual plantel de Boca se acercaron de manera privada para dar el último adiós a quien fuera su técnico en varias etapas. “Llegaron todos juntos, pero en sus vehículos particulares, y tuvieron un momento íntimo junto a la familia de Miguel Ángel”, detalló Fernández.

Según confirmaron allegados, Russo había expresado su deseo de ser cremado y que sus restos descansen en un cementerio de la zona norte del Gran Buenos Aires. “Pidió pasar sus últimos días en su casa, rodeado de sus seres queridos, y así fue. Hasta el final estuvo acompañado, incluso ayer lo visitó Claudio Úbeda”, añadió el cronista.

La jornada de despedida se desarrolla en un clima de profundo respeto y emoción, con hinchas que se acercan con flores, camisetas y banderas. En las inmediaciones del estadio se repiten los cánticos y aplausos dedicados a quien fue una de las figuras más queridas de la historia xeneize.