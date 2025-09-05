El fútbol argentino se prepara para una noche cargada de sentimientos. Lionel Messi adelantó que el duelo frente a Venezuela será su último partido oficial en Buenos Aires con la camiseta de la Selección, una noticia que genera nostalgia entre millones de hinchas que lo acompañaron a lo largo de su carrera.

El estadio Monumental será el escenario de esta jornada especial. Si bien la cita corresponde a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el foco estará puesto en el ídolo máximo de la Albiceleste, el hombre que condujo al equipo a la gloria eterna en Qatar 2022.

En la previa, la Asociación del Fútbol Argentino difundió en sus redes un homenaje que ya recorre el mundo: un video emotivo en AFA Play que repasa momentos épicos del capitán durante la última Copa del Mundo, coronada con el título que tanto soñó.

El compilado, acompañado por la canción “Pasan las horas” de Los Guasones, incluye imágenes de sus goles, celebraciones y abrazos inolvidables. El tema resalta una frase que conmovió a los hinchas: “Yo siento que te vas, siento que te vas”, en un claro guiño al posible adiós del 10 en territorio porteño.

La expectativa es enorme y se espera un Monumental colmado para despedir a Messi en un encuentro que, más allá del resultado, quedará grabado en la historia. El capitán jugará su último partido por los puntos en Buenos Aires, aunque aún restará saber si tendrá algún amistoso en el país antes de poner fin a su etapa con la Selección.

