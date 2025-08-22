El Zonal Cuyano de Automovilismo regresará al Circuito San Juan Villicum para disputar la sexta fecha del calendario 2025, los días sábado 6 y domingo 7 de septiembre. El campeonato, que ya visitó el trazado albardonero en mayo pasado por la tercera fecha, volverá a ofrecer un espectáculo de primer nivel con la participación de alrededor de 90 autos en competencia.

La organización estará a cargo del Club APAC y contará con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. La acción se desarrollará sobre el circuito de 4.266 metros de extensión, uno de los más modernos del país.

Categorías en pista

El fin de semana presentará cinco divisionales:

Clase 2: autos como Toyota Etios, Renault Clio, Chevrolet Corsa y Gol Trend.

Turismo Pista 1.4: Fiat 1 y Fiat 147.

TC Cuyano: los históricos Ford, Chevrolet, Torino y Dodge.

Promocional Fiat: Fiat 128 y Fiat 147.

Fórmula Cuyana: la única categoría de autos sin techo en el Zonal.

Si bien aún no se publicaron oficialmente los horarios ni los valores de las entradas, trascendió que el viernes 5 de septiembre habrá pruebas comunitarias, instancia en la que los pilotos podrán poner a punto sus autos y familiarizarse con el trazado.

El sábado 6 se realizarán los entrenamientos, clasificaciones y series, mientras que el domingo 7 quedará reservado para las carreras finales, que coronarán un fin de semana cargado de velocidad y emoción.