El Zonal Cuyano de Automovilismo vuelve al Villicum para la sexta fecha del campeonato
El 6 y 7 de septiembre, el Circuito San Juan Villicum recibirá nuevamente al Zonal Cuyano de Automovilismo. Se esperan cerca de 90 autos en pista en un evento organizado por el club APAC, con el respaldo del gobierno provincial.
El Zonal Cuyano de Automovilismo regresará al Circuito San Juan Villicum para disputar la sexta fecha del calendario 2025, los días sábado 6 y domingo 7 de septiembre. El campeonato, que ya visitó el trazado albardonero en mayo pasado por la tercera fecha, volverá a ofrecer un espectáculo de primer nivel con la participación de alrededor de 90 autos en competencia.
La organización estará a cargo del Club APAC y contará con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. La acción se desarrollará sobre el circuito de 4.266 metros de extensión, uno de los más modernos del país.
Categorías en pista
El fin de semana presentará cinco divisionales:
- Clase 2: autos como Toyota Etios, Renault Clio, Chevrolet Corsa y Gol Trend.
- Turismo Pista 1.4: Fiat 1 y Fiat 147.
- TC Cuyano: los históricos Ford, Chevrolet, Torino y Dodge.
- Promocional Fiat: Fiat 128 y Fiat 147.
- Fórmula Cuyana: la única categoría de autos sin techo en el Zonal.
Si bien aún no se publicaron oficialmente los horarios ni los valores de las entradas, trascendió que el viernes 5 de septiembre habrá pruebas comunitarias, instancia en la que los pilotos podrán poner a punto sus autos y familiarizarse con el trazado.
El sábado 6 se realizarán los entrenamientos, clasificaciones y series, mientras que el domingo 7 quedará reservado para las carreras finales, que coronarán un fin de semana cargado de velocidad y emoción.