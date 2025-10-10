El Zonda, el mítico escenario entre los cerros que marcó al automovilismo nacional

Una de las catedrales del automovilismo nacional regresa con todo. El Autódromo Eduardo Copello, conocido por el inconsciente colectivo sanjuanino como “El Zonda”, vuelve a tener acción con la novena fecha del TC 2000 y la pasión tuerca de la provincia flamea en alto.

Este mítico escenario del deporte motor de la provincia, que irrumpe entre los cerros, ha sido protagonista de grandes carreras, peleas y hasta una tragedia. Pilotos de la talla de Oscar Alfredo Gálvez , Juan María Traverso, José María "Pechito" López, el legendario piloto brasileño Ayrton Senna y hasta el cinco veces campeón de la Fórmula 1, Juan Manuel Fangio desandaron la pista de este orgullo sanjuanino.

“El Zonda” vuelve a tener acción tras 6 años de parate. Las remodelaciones realizadas por el Gobierno de la Provincia, permiten que el histórico circuito reciba nuevamente la máxima categoría del automovilismo nacional. Sinonimo de asado con amigos y pasión tuerca, una de las sedes del deporte motor provincial, ubicada en la Qubrada de Zonda, Rivadavia, vuelve a rugir este fin de semana.

Historia y gloria

Las obras del Eduardo Copello se iniciaron bajo la gobernación de Leopoldo Bravo, pero el autódromo fue inaugurado el 8 de octubre de 1967. En los 58 años que tiene de vida, los 3229 metros de longitud del mítico circuito fueron protagonistas de grandes hitos del automovilismo. “El Rulo” o también conocido como “La Horquilla”, "La Curva Juan María Traverso”, “El Hongo” y “La Viborita” provocaron que fuera calificado por cientos de pilotos como el más complicado del país.

El autódromo recibió este nombre en honor al destacado piloto sanjuanino Eduardo José Copello. El popular y consagrado deportista de la provincia fue campeón de Turismo Carretera (TC) en 1967 a bordo de un Torino. Además supo conquistar el campeonato del TC - Fórmula B en 1970, fue campeón de Sport Prototipo Argentino (SPA) en 1969, fue campeón de Mecánica Argentina Fórmula 1 (MAF1) en 1968 y partícipe de la Misión Argentina en Nürburgring en 1969.

Copello no solo fue el primer piloto sanjuanino en ser campeón nacional de automovilismo, sino también el primer ganador del Autódromo Eduardo Copello en su inauguración en 1967.

Tragedia en “El Zonda”

El histórico autódromo sanjuanino fue escenario de una tragedia en 1994. El piloto sanjuanino Carlos "Negrillo" Sánchez perdió la vida durante la última competencia de la primera fecha del campeonato monomarca Gol.

El fatal suceso ocurrió cuando el vehículo de Sánchez sufrió un percance en uno de sus neumáticos. Esto provocó que el auto volcara y, acto seguido, explotara e incendiara. La magnitud del fuego fue tal que la muerte del piloto se produjo de forma casi inmediata.

Un enamorado de “El Zonda”

A proposito de esta reinauguración y regreso de El Zonda, Jorge Enrique Pinardi, conductor de “Motores en Marcha”, histórico programa de automovilismo de Radio Sarmiento, expresó a Canal 13: "No solamente se recupera un espacio deportivo, un espacio turístico, sino que se recupera un capital de la provincia. Eso es lo importante",

Incluso destacó que gracias a “El Zonda”, San Juan vio correr a Juan María Traverso, a Henry Martín ser campeón. Así como también recordó la tragedia del "Negrillo" Sánchez. “Ví como se jugaba la vida el doctor Aubone tratando de salvar al Negrillo”, rememoró.

Pinardi, un confeso enamorado del histórico circuito provincial, expresó: “El Zonda es un simbolo del automovilismo argentino, no solo de San Juan”. Incluso añadió: “Yo creo que si inauguraran las obras de remodelación de El Zonda y no se corriera ninguna carrera, la gente iría lo mismo. Aunque trajeran la Fórmula 1, el motivo seguirá siendo El Zonda”

Por último, Pinardi manifestó: “Es la recuperación de un testimonio automovilístico sanjuanino de todos los tiempos”

El Autódromo “El Zonda” vuelve a rugir con todo en una nueva fecha del TC 2000. Luego de un parate de 6 años, en los que los apasionados del automovilismo sanjuanino no pudieron disfrutar de este destacado circuito que irrumpe entre los cerros, las remodelaciones concretadas posibilitaron esta vuelta… que los amantes del deporte motor esperan que sea gloriosa y con continuidad de este orgullo sanjuanino.