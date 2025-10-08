El mítico autódromo Eduardo Copello “El Zonda”, ubicado en Rivadavia, volverá a vibrar con el rugido de los motores. Bajo el lema “El Zonda volverá a rugir”, el circuito sanjuanino recibirá del 10 al 12 de octubre dos competencias de primer nivel: la novena fecha del TC 2000 y el séptimo capítulo del Zonal Cuyano de Automovilismo.

La cita promete un espectáculo de alto nivel con la participación de 25 pilotos de la categoría nacional y más de 80 competidores cuyanos, quienes harán las delicias del público que tradicionalmente colma las laderas del cerro.

La actividad en pista comenzará el viernes 10, con las primeras pruebas del TC 2000 para pilotos autorizados a las 10:10. Desde las 13:30, el Zonal Cuyano iniciará sus pruebas libres, en tanto que el cierre del día estará a cargo del shakedown del TC 2000, programado entre las 18:05 y 18:15, momento clave para poner a punto los autos en uno de los trazados más desafiantes del país.

El sábado 11 de octubre será una jornada intensa, con entrenamientos, clasificaciones y series de ambas categorías. El TC 2000 realizará dos tandas de entrenamientos y una clasificación con formato de dos vueltas lanzadas, mientras que el Zonal Cuyano llevará a cabo sus pruebas oficiales y series clasificatorias.

Finalmente, el domingo 12, se vivirán las carreras finales. Desde las 9:40, el TC 2000 abrirá la actividad con los tanques llenos, seguido por las finales de Turismo Pista 1.4, Clase 2, TC Cuyano y Promocional. El cierre de la jornada estará a cargo del plato fuerte: la final del TC 2000, pactada a 35 minutos más una vuelta, a partir de las 13:15.

La expectativa es alta y las tribunas prometen llenarse de fanáticos del automovilismo, en una cita que combina la pasión, la historia y el sonido inconfundible de los motores en el corazón de San Juan.

Cronograma

Viernes 10 de octubre

10:10 a 10:15 – Prueba vehículos autorizados TC 2000

13:30 a 17:55 – Pruebas libres Zonal Cuyano (TP 1.4, Clase 2, TC Cuyano y Promocional)

18:05 a 18:15 – Shakedown TC 2000

Sábado 11 de octubre

09:10 a 13:50 – Entrenamientos TC 2000

10:25 a 18:50 – Pruebas oficiales, clasificaciones y series del Zonal Cuyano

16:10 a 16:50 – Clasificación TC 2000

Domingo 12 de octubre