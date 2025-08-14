En la previa de las elecciones en Sportivo Desamparados, el candidato a presidente Martín Sassul expresó un mensaje claro: “Es el momento de unirnos, no de desunir esta institución que tanto amamos”.

Sassul, con una vida entera ligada al club, recordó sus inicios como hincha: “De chiquito iba de la mano con mi viejo a la cancha. No hubo un segundo de mi vida que no haya estado cerca del Club Sportivo Desamparados”. Hoy, asegura que ver a sus hijos y sobrinos alentando al “Puyutano” le llena el corazón y lo impulsa a dar este paso.

El candidato sostuvo que presidir este proyecto es un orgullo y una responsabilidad: “Es el momento de involucrarnos porque el club nos necesita unidos. Somos parte de una gran familia y el desafío es complicado porque sabemos la situación actual”.

Sobre sus propuestas, Sassul enfatizó la necesidad de una conducta financiera ordenada: “Por más que lleguen recaudaciones y aportes, si no hay una gestión que mejore las bases, será difícil traducirlo en obras”. También destacó que el objetivo deportivo a largo plazo es el ascenso, pero que primero debe construirse “una base sólida fundada en un proyecto deportivo”.

Finalmente, valoró el equipo que lo acompaña, integrado por exjugadores e ídolos del club con experiencia en distintos equipos del país, quienes aportan ideas y modelos de trabajo para imitar. “Queremos devolverle al club todo lo que nos ha dado”, concluyó.