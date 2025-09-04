La recta final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ya comenzó, y la emoción está garantizada. Con Argentina, Brasil y Ecuador con pasaje asegurado a la próxima Copa del Mundo, el foco está puesto en las otras seis selecciones que aún pelean por los últimos boletos —o al menos por el repechaje— en estas dos fechas decisivas de septiembre, que se disputan este jueves 4 y el martes 9.

Clasificados y eliminados

La Selección Argentina, que enfrentará a Venezuela y Ecuador, ya se aseguró no solo la clasificación sino también el primer lugar de la tabla. Con Lionel Messi disputando sus últimos partidos oficiales de Eliminatorias, el equipo de Lionel Scaloni utilizará estos compromisos para probar variantes pensando en lo que viene.

Junto a la Albiceleste, Brasil y Ecuador ya tienen los 25 puntos necesarios para sellar su clasificación. La Verdeamarela jugará frente a Chile y Bolivia, mientras que el Tri enfrentará a Paraguay y cerrará su camino contra Argentina.

En el otro extremo de la tabla, Perú ya quedó eliminado: no tiene chances matemáticas de llegar al Mundial ni siquiera mediante el repechaje. Así, se corta su sueño de jugar su tercer Mundial consecutivo, tras sus participaciones en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Las selecciones que aún luchan por clasificar

Uruguay (4°)

Próximos partidos: vs. Perú y Chile

Panorama: Ya tiene asegurado, como mínimo, el repechaje. Si suma al menos un punto en estas dos fechas, clasificará directamente al Mundial.

Paraguay (5°)

Próximos partidos: vs. Ecuador y Perú

Panorama: Está en una situación idéntica a la de Uruguay. Con un punto más, accede directamente a la Copa del Mundo. Enfrenta a un Ecuador ya clasificado y a un Perú sin chances.

Colombia (6°)

Próximos partidos: vs. Bolivia y Venezuela

Panorama: Necesita tres puntos de los seis en juego para meterse directo. Tiene un cierre favorable: juega de local ante Bolivia y visita a Venezuela. Si Argentina le gana a la Vinotinto y Bolivia no consigue un triunfo este jueves, Colombia podría clasificar incluso sin jugar su último partido.

Venezuela (7° - Repechaje por ahora)

Próximos partidos: vs. Argentina y Colombia

Panorama: Con 18 puntos, está un escalón por encima de Bolivia. Si gana ambos partidos, se clasifica sin depender de nadie, alcanzando un logro histórico: su primer Mundial. Si no logra los seis puntos, deberá sacar más unidades que Bolivia y Perú para mantener al menos el cupo del repechaje.

Bolivia (8°)

Próximos partidos: vs. Colombia y Brasil

Panorama: Necesita ganar al menos uno de los partidos y esperar resultados. Tiene una leve ventaja: sus rivales directos (Venezuela y Colombia) se enfrentan entre sí, lo que podría abrirle la puerta a un milagro. Su última participación mundialista fue en Estados Unidos 1994.

Perú (9° - Eliminado virtualmente)

Próximos partidos: vs. Uruguay y Paraguay

Panorama: Solo le queda aferrarse a una combinación extremadamente improbable: ganar los seis puntos, esperar que Venezuela pierda ambos partidos, que Bolivia no sume más de un punto, y además remontar siete goles de diferencia con la Vinotinto. Las chances son mínimas, pero matemáticamente posibles.

Así está la tabla (parcial) antes de la fecha 17:

🇦🇷 Argentina – Clasificado 🇪🇨 Ecuador – Clasificado 🇧🇷 Brasil – Clasificado 🇺🇾 Uruguay – 23 pts 🇵🇾 Paraguay – 23 pts 🇨🇴 Colombia – 21 pts 🇻🇪 Venezuela – 18 pts (repechaje) 🇧🇴 Bolivia – 17 pts 🇵🇪 Perú – 12 pts 🇨🇱 Chile – Eliminado

El repechaje y el nuevo formato

Vale recordar que el Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, lo que amplía el cupo de la Conmebol a 6 clasificados directos y un lugar al repechaje. Es decir, 7 equipos sudamericanos pueden llegar a la Copa.