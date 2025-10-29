El escándalo de las presuntas apuestas ilegales que tiene bajo la lupa al fútbol sanjuanino fue abordado sin tapujos por el árbitro Emanuel Ejarque, miembro de la Cooperativa de Árbitros Sanjuaninos Unidos (CASU), durante su participación en el programa "Hablemos Sin Jugar". Ejarque no solo admitió la existencia del problema, sino que también respaldó las denuncias y defendió la imagen de los árbitros honestos.

Ejarque fue categórico al referirse a las presuntas apuestas ilegales en la Liga Sanjuanina de Fútbol (LSF), una problemática que, según él, trasciende fronteras: "Existe en todo el mundo y en todos los deportes".

El árbitro diferenció las prácticas sanas de las corruptas, lamentando que la situación se desvirtúe: "Entre nosotros también existe la apuesta, de una manera más sana como un 'te apuesto un asado', pero ¿qué pasa?, que se desvirtúa todo. Se desvirtúa la situación cuando ya son cómplices las estrellas y los encargados de impartir justicia", sentenció.

Al ser consultado sobre el caso de colegas implicados, Ejarque fue tajante: "Yo no voy a defender a los árbitros si lo que están haciendo es ilegal". Respecto al árbitro Alfredo César, apartado por seis meses mientras es investigado, el entrevistado afirmó: "Deberían consultarle a él".

Ejarque apoyó las denuncias que buscan transparentar el fútbol, pero enfatizó la necesidad de tener sustento probatorio sólido: "Está bien lo que está haciendo Valiente denunciando, pero tiene que ser con justa razón, prueba y todo lo que lleva. No podemos estar especulando por un penal que cobramos, porque no sabíamos si era adentro o afuera", sostuvo.

Su principal queja es el daño colateral que sufren sus compañeros: "Mi bronca viene porque después quedamos todos pegados en la misma cuestión, ante un error involuntario y no es así".

El árbitro explicó que en el ambiente del fútbol la distinción entre error e intencionalidad es clara: "Todos se dan cuenta de una cuestión, hasta el mismo hincha se da cuenta cuando yo me equivoco involuntariamente y cuando yo me equivoco voluntariamente". Y concluyó repudiando la conducta de los involucrados: "Yo repudio totalmente esta cuestión, tanto de parte de los jugadores".

El titular de CASU, una entidad que ha crecido al integrar no solo árbitros de fútbol, sino también de básquet, rugby y vóley.

Al abordar la posibilidad de ser criticado por sus declaraciones, admitió recibir mensajes como: "estás haciendo política con el arbitraje". Sin embargo, defendió la postura: "El deporte tiene que ser una forma de hacer política también porque nos sirve a todos".

Finalmente, el árbitro mostró su total apoyo a la tecnología: "Estoy muy de acuerdo con la herramienta [VAR] siempre y cuando se use a favor del juego", asegurando que el sistema tiene un "95% de acierto en Argentina".