Durante la tarde del pasado miércoles 8 de octubre, una triste noticia sacudió el mundo del fútbol latinoamericano: murió Miguel Angel Russo. Un sanjuanino que pudo ser dirigido por “Miguelo” es Emmanuel Mas, quien aseguró que el DT se fue de este mundo siendo feliz.

El lateral izquierdo surgido de San Martín de San Juan, actual futbolista de Juventud Las Piedras de la Primera División de Uruguay, habló sobre Russo en Jorge por la Mañana (de lunes a viernes a partir de las 09:00).

“Tuve la oportunidad de ser dirigido por él. Te pone triste esta noticia, pero bueno, también respetando a toda la familia y toda la gente cercana de él que se fue siendo feliz, lo reconoce toda la gente del fútbol de la mejor manera”, expresó.

Por otro lado, el futbolista recalcó una de las mayores cualidades que tenía el entrenador con el que coincidió en Boca Juniors. Se trata de su fortaleza a la hora de enfrentar contextos difíciles como el cáncer que debió transitar.

“Él se fue feliz, dirigiendo hasta el último momento y eso creo que nos tendría que hacer sentir muy contentos, porque sinceramente era una persona que siempre demostraba fortaleza. Él le demostró a toda la gente que cuando se transita una enfermedad, siempre lo más importante es seguir la pasión y él lo hacía”, manifestó.