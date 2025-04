Por la mañana de este martes 29 de abril se confirmó la salida de Fernando Gago como DT de Boca Juniors. A raíz de este motivo, ya comenzaron a sonar una gran cantidad de nombres para ser su posible reemplazante.

Gustavo Quinteros

El reciente campeón con Vélez Sarsfield dejó su cargo de forma sorpresiva para luego emigrar al fútbol brasileño. Sin embargo, tuvo un comienzo para el olvido, por lo que fue despedido luego de disputar 18 encuentros. No obstante, tiene una gran experiencia al haber pasado por clubes como Colo Colo, Emelec, Universidad Católica, Oriente Petrolero, San Martín de San Juan y Bolívar.

“Tata” Martino

Viene de dirigir el Inter de Miami de Lionel Messi y actualmente se encuentra sin trabajo, por decisión propia. El ex Newell's Old Boys ya había declarado que tenía la necesidad de regresar a Rosario por varios meses y efectivamente está viviendo en la ciudad santafesina.

‘Lo pensé mucho. Yo estaba sin trabajo y era un momento cercano a esta posibilidad. Con el paso del tiempo, esas posibilidades que te gustan mucho las vas viendo como si fueran la última y entonces lo pensé bastante. Las charlas fueron interesantes; obviamente no profundizamos porque ellos necesitaban una respuesta rápida y yo traté de ser lo más rápido posible. Me costó no aceptar’, había declarado Martino en TyC Sports acerca de la chance de dirigir a Boca.

“Kily” González

Un viejo anhelo de Riquelme que sonó mucho antes de que se abrochara la llegada de Fernando Gago. Dejó de dirigir a Unión de Santa Fe hace algunas semanas y ya habría sido sondeado desde la dirigencia xeneize. Sin embargo, todavía no habría un ofrecimiento formal.