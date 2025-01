La Selección Argentina Sub 20 venció a Bolivia por 1-0 sobre el final. Gracias al agónico gol marcado por Teo Rodríguez Pagano, este martes la Albiceleste dirigida por Diego Placente sumó su segunda victoria en el Sudamericano que se juega en Venezuela y clasifica al Mundial de la misma categoría que se diputará en Chile este año.

Con esta victoria, el combinado argentino suma 7 puntos en la zona 2 del Sudamericano. Quien lo secunda es Ecuador con 3 unidades y mejor diferencia de gol que Brasil. Al quedar libre en la última fecha, Argentina deberá esperar que se den unos resultados en esta tercera fecha, como en la cuarta. Sin embargo, con el triunfo frente a los bolivianos quedó a un paso de la clasificación al hexagonal final, al cual acceden los mejores tres de cada zona.

El tanto del triunfo, que le valieron a la Argentina tres nuevos puntos, llegó a los 86’ gracias a un fuerte y rasante remate de izquierda del jugador de San Lorenzo, que recibió de los pies de Delgado, el chico de Boca. Aunque la Albiceleste siguió intentando (como en todo el partido), no logró vulnerar una vez más al arquero boliviano y solo venció por la mínima.

En el estreno en la competición, los dirigidos por Placente golearon 6-0 a Brasil, logrando un resultado histórico y con los jugadores de River como punta de lanza para la gran victoria. El “Diablito” Claudio Echeverri fue la figura marcando por duplicado.

Ya en el segundo encuentro, la Albiceleste sumó un importante punto, tras empatar con Colombia, en un duelo que se le presentó reñido.

Ahora deberá esperar los resultados de los encuentros entre Colombia vs Ecuador en esta tercera fecha, y los de Colombia vs Bolivia y Ecuador vs Brasil en la cuarta jornada, en la que quedó libre. Parece que la clasificación al último paso para clasificar al Mundial de Chile 2025 está cercana para los muchachos argentinos.