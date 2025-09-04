En la despedida de Messi, la Selección enfrenta a Venezuela

Este jueves 4 de septiembre quedará en la memoria de miles de personas. Este jueves 4 de septiembre, todo indica que será el último partido oficial que Messi dispute de local con la Selección Argentina. Si bien todo el foco está puesto en dicho encuentro, su verdadero “last dance” sería ante Ecuador el próximo martes en Guayaquil. De sumar minutos en ambos encuentros, Lionel se convertiría en el futbolista con más presencias en toda la historia de las Eliminatorias Sudamericanas.

En sus más de 20 años representando a la albiceleste, “Lio” ha disputado 71 encuentros, según Diario Olé, en los que logró marcar un total de 34 goles y 10 asistencias. Si bien es una cifra magistral que lo posiciona en el Top 3, quien lidera ese ranking es el ecuatoriano Iván Hurtado, ya retirado hace años.

El Himno

La cantante cordobesa Eugenia “La Muela” Quevedo emocionó al cantar el himno en la despedida de Messi. La cantante de la LBC interpretó la canción patria ante las miles de personas que coparon el Monumental.

Formaciones