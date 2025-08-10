El Turismo Carretera vive un fin de semana especial en el autódromo San Juan Villicum con la disputa del “Desafío de las Estrellas”, válido por la novena fecha de la temporada. La particularidad de esta competencia es que las posiciones de largada fueron definidas por un sorteo realizado el viernes, y los pilotos deberán pasar obligatoriamente por boxes para recargar combustible y cambiar neumáticos.

En la tarde del sábado se desarrolló el segundo y último entrenamiento, ya que esta prueba no contempla clasificación ni series previas. Allí, Germán Todino se mostró implacable y marcó el mejor tiempo de la jornada, con una vuelta rápida de 1:37.795. El “Gaucho de Rivera” dejó a 345 milésimas a Emiliano Spataro y a 510 a Matías Rossi, quienes completaron el trío de punta en la tanda.

La gran final se correrá este domingo 10 de agosto, a las 12:45. El piloto local, Tobías Martínez, largará desde la novena posición, decidido a dar batalla ante su público y buscar un resultado destacado en casa.

Así largarán los pilotos en el "Desafío de las Estrellas"

1. Gastón Mazzacane

2. Augusto Carinelli

3. Martín Vázquez

4. Marcos Quijada

5. Diego De Carlo

6. Norberto Fontana

7. Jerónimo Teti

8. Diego Azar

9. Tobías Martínez

10. Martín Serrano

11. Alfonso Domenech

12. Matías Canapino

13. Nicolás Impiombato

14. Juan Cruz Benvenuti

15. Santiago Álvarez

16. Matías Jalaf

17. Lautaro De la Iglesia

18. Juan José Ebarlin

19. Andy Jakos

20. Nicolás Trosset

21. Emiliano Spataro

22. Valentín Aguirre

23. Kevin Candela

24. Elio Craparo

25. Christian Ledesma

26. Jonatan Castellano

27. Gastón Ferrante

28. Ignacio Fain

29. Facundo Chapur

30. Josito Di Palma

31. Jeremías Scialchi

32. Juan Bautista De Benedictis

33. Juan Martín Trucco

34. José Manuel Urcera

35. Santiago Mangoni

36. Julián Santero

37. Agustín Canapino

38. Nicolás Bonelli

39. Matías Rossi

40. Marcos Landa