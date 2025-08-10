En la previa del Desafío de las Estrellas, Todino fue implacable
En la prueba en el Villicum, Germán Todino fue el más veloz y se convirtió en la referencia.
El Turismo Carretera vive un fin de semana especial en el autódromo San Juan Villicum con la disputa del “Desafío de las Estrellas”, válido por la novena fecha de la temporada. La particularidad de esta competencia es que las posiciones de largada fueron definidas por un sorteo realizado el viernes, y los pilotos deberán pasar obligatoriamente por boxes para recargar combustible y cambiar neumáticos.
En la tarde del sábado se desarrolló el segundo y último entrenamiento, ya que esta prueba no contempla clasificación ni series previas. Allí, Germán Todino se mostró implacable y marcó el mejor tiempo de la jornada, con una vuelta rápida de 1:37.795. El “Gaucho de Rivera” dejó a 345 milésimas a Emiliano Spataro y a 510 a Matías Rossi, quienes completaron el trío de punta en la tanda.
La gran final se correrá este domingo 10 de agosto, a las 12:45. El piloto local, Tobías Martínez, largará desde la novena posición, decidido a dar batalla ante su público y buscar un resultado destacado en casa.
Así largarán los pilotos en el "Desafío de las Estrellas"
1. Gastón Mazzacane
2. Augusto Carinelli
3. Martín Vázquez
4. Marcos Quijada
5. Diego De Carlo
6. Norberto Fontana
7. Jerónimo Teti
8. Diego Azar
9. Tobías Martínez
10. Martín Serrano
11. Alfonso Domenech
12. Matías Canapino
13. Nicolás Impiombato
14. Juan Cruz Benvenuti
15. Santiago Álvarez
16. Matías Jalaf
17. Lautaro De la Iglesia
18. Juan José Ebarlin
19. Andy Jakos
20. Nicolás Trosset
21. Emiliano Spataro
22. Valentín Aguirre
23. Kevin Candela
24. Elio Craparo
25. Christian Ledesma
26. Jonatan Castellano
27. Gastón Ferrante
28. Ignacio Fain
29. Facundo Chapur
30. Josito Di Palma
31. Jeremías Scialchi
32. Juan Bautista De Benedictis
33. Juan Martín Trucco
34. José Manuel Urcera
35. Santiago Mangoni
36. Julián Santero
37. Agustín Canapino
38. Nicolás Bonelli
39. Matías Rossi
40. Marcos Landa