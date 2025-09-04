Este jueves 4 de septiembre, todo indica que será el último partido oficial que Messi dispute de local con la Selección Argentina. Si bien todo el foco está puesto en dicho encuentro, su verdadero “last dance” sería ante Ecuador el próximo martes en Guayaquil. De sumar minutos en ambos encuentros, Lionel se convertiría en el futbolista con más presencias en toda la historia de las Eliminatorias Sudamericanas.

En sus más de 20 años representando a la albiceleste, “Lio” ha disputado 71 encuentros, según Diario Olé, en los que logró marcar un total de 34 goles y 10 asistencias. Si bien es una cifra magistral que lo posiciona en el Top 3, quien lidera ese ranking es el ecuatoriano Iván Hurtado, ya retirado hace años.

El exfutbolista llegó a representar a la tricolor en un total de 72 ocasiones. De esta forma ante Venezuela este jueves en El Monumental, el capitán y actual campeón del mundo llegará a la marca de 72 partidos con Argentina, igualando la marca histórica.

Sin embargo todavía tendrá la posibilidad de sumar minutos, casualmente, ante Ecuador en Guayaquil el próximo martes 9 de septiembre. Si bien se puso en duda su presencia en esa jornada, Lionel Scaloni confirmó que todos los futbolistas viajarán para dicho encuentro, a menos que alguna situación de fuerza mayor lo impida.

Esto quiere decir que, a menos que sea sancionado o sufra algún imprevisto ante la vino tinto, el ídolo argentino llegará a los 73 partidos por Eliminatorias Sudamericanas, convirtiéndose en el único jugador en toda la historia del deporte en alcanzar esa marca.