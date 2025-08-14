Este 14 de agosto es el cumpleaños número 18 de Franco Mastantuono, una fecha que estaban esperando todos en España para que finalmente pudiera ser presentado como refuerzo del Real Madrid. Esto ocurrió en las instalaciones del club “merengue” en un acto cargado de emoción y expectativa por lo que puede ser un crack que marque la historia del fútbol moderno.

Desde hace meses, el juvenil ya no entrena con el plantel profesional de River Plate, luego de que el conjunto blanco pagara 45 millones de euros por su ficha. Sin embargo, aún no podía ser anunciado como jugador del Madrid, ya que seguía siendo un menor de edad.

Al llegar el día de su cumpleaños, se montó este evento en las instalaciones del Santiago Bernabéu, donde se anunció que Mastantuono usará el dorsal 30, al igual que en Núñez. Allí, Florentino Pérez dio un discurso reconociendo la historia que une al Real Madrid y River Plate, evocando la figura de Alfredo Di Stéfano, ídolo de ambos clubes.

“Le había pedido al presidente si podía usar el número 30. Es muy especial para mí, lo había usado en River. Él lo aceptó y me dejó. Era un número que me ilusionaba mucho seguir usando y, por suerte, así se dio. Quiero ponerme la camiseta, jugar y ayudar al equipo en lo que sea necesario. Mi sueño es ganar muchos títulos con este club y con la Selección Argentina, que significa mucho para mí. Obviamente que quiero estar en el Mundial y voy a luchar para eso”, declaró Franco.